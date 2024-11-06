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Бразильский экс-пилот Ф-1: Алонсо лучше Айртона Сенны и Михаэля Шумахера

Бразильский экс-пилот Ф-1: Алонсо лучше Айртона Сенны и Михаэля Шумахера
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Бывший пилот Формулы-1 бразилец Тарсу Маркес высказался о бывшем напарнике по команде и двукратном чемпионе мира испанце Фернандо Алонсо.

«Я фанат Айртона Сенны, как и все бразильцы, есть Михаэль Шумахер, Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен, тяжело сравнивать пилотов из разных эпох, но я считаю, что Фернандо не хуже них, если не лучше.

Если бы мне пришлось выбирать гонщика в команду, это был бы Фернандо. Он был лучше Шумахера, когда они соревновались. Бразильцы расстроятся, но я скажу, что он лучше Сенны», — приводит слова Маркеса пресс-служба «Астон Мартин».

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