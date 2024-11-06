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«Кик-Заубер» объявил об уходе Боттаса и Чжоу по окончании сезона-2024

«Кик-Заубер» объявил об уходе Боттаса и Чжоу по окончании сезона-2024
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Швейцарская команда Формулы-1 «Кик-Заубер» сообщила, что её пилоты Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу покинут коллектив по окончании нынешнего сезона. Гоночный коллектив поблагодарил пилотов и отметил их вклад в развитие команды.

К настоящему моменту ни Боттас, ни Чжоу не набрали ни одного очка. Лидером общего зачёта пилотов является нидерландец Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».

Ранее контракт с «Кик-Заубером» заключил немецкий гонщик Нико Хюлькенберг, который сейчас выступает за «Хаас». К команде он присоединится в новом сезоне. Кто будет его напарником, пока неизвестно.

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