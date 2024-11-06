Бинотто объяснил решение «Кик-Заубера» расстаться с Боттасом

Операционный и технический директор «Кик-Заубера» Маттиа Бинотто прокомментировал решение команды прекратить сотрудничество с пилотом Валттери Боттасом. Финн покинет гоночный коллектив после этого сезона.

«Мы выражаем нашу глубочайшую благодарность Валттери за последние три года, проведённые вместе. Он был воплощением профессионализма и использовал свой огромный опыт для роста команды. Преданность делу и подход Валттери были бесценны в поворотный период нашей истории, и воспоминания об этих годах останутся с нами надолго.

Во время рассмотрения состава пилотов на предстоящие сезоны Валттери, несомненно, был ключевым кандидатом. Он обладает боевым духом и часто выводил машину за пределы её возможностей. Однако после открытых и конструктивных обсуждений мы пришли к обоюдному решению, что пришло время расстаться. Здесь, в Хинвиле, двери для Валттери всегда будут открыты», — приводит слова Бинотто пресс-служба «Кик-Заубера».

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