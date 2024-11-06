Чемпион Формулы-3 Бортолето станет пилотом «Кик-Заубера» в 2025 году

Бразильский гонщик Габриэл Бортолето станет пилотом «Кик-Заубера» в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба команды.

20-летний Бортолето, чемпион Формулы-3 в сезоне-2023, заменит финского ветерана Валттери Боттаса и станет напарником немца Нико Хюлькенберга, который, как стало известно в апреле нынешнего года, перейдёт из «Хааса».

Отметим, что Бортолето станет первым бразильцем в пелотоне с 2017 года, когда вице-чемпион Фелипе Масса завершил карьеру. В 2020 году Пьетро Фиттипальди принял участие в двух Гран-при за «Хаас», заменив травмированного Ромена Грожана.

Ранее трёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен поделился своим мнением о Бортолето.