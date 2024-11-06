Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Чемпион Формулы-3 Бортолето станет пилотом «Кик-Заубера» в 2025 году

Чемпион Формулы-3 Бортолето станет пилотом «Кик-Заубера» в 2025 году
Комментарии

Бразильский гонщик Габриэл Бортолето станет пилотом «Кик-Заубера» в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба команды.

20-летний Бортолето, чемпион Формулы-3 в сезоне-2023, заменит финского ветерана Валттери Боттаса и станет напарником немца Нико Хюлькенберга, который, как стало известно в апреле нынешнего года, перейдёт из «Хааса».

Отметим, что Бортолето станет первым бразильцем в пелотоне с 2017 года, когда вице-чемпион Фелипе Масса завершил карьеру. В 2020 году Пьетро Фиттипальди принял участие в двух Гран-при за «Хаас», заменив травмированного Ромена Грожана.

Ранее трёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен поделился своим мнением о Бортолето.

Материалы по теме
Ферстаппен — о Бортолето: если бы я руководил «Кик-Заубером», то давно бы подписал его
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android