Гуаньюй Чжоу сделал заявление о своём будущем в Ф-1 после ухода из «Кик-Заубера»

Китайский гонщик Гуаньюй Чжоу дал комментарий относительно ухода из «Кик-Заубера» по окончании нынешнего сезона. Ранее об этом объявила пресс-служба команды. Также её покинет Валттери Боттас.

«Я хотел бы поблагодарить всех болельщиков за их поддержку. Вы были великолепны и продолжаете вдохновлять меня. Безмерно горжусь тем, что представляю свою страну в качестве первого китайского пилота Формулы-1. Надеюсь, мои гонки продолжат вдохновлять тех, кто следит за моей историей. Я рад, что уже многого добился в сложных условиях Формулы-1, в том числе заработал очки в своей первой гонке, показал самый быстрый круг и провёл несколько незабываемых битв на стартовой решётке. К сожалению, последние два сезона были сложными для всех, но хочется смотреть вперёд. Я с оптимизмом смотрю в будущее и сейчас полностью сосредоточен на том, чтобы по-настоящему показать, на что я способен. Сейчас обсуждаю варианты, как остаться в Формуле-1. В ближайшее время сообщу вам все подробности», — говорится в заявлении Чжоу, размещённом на его странице в соцсетях.

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