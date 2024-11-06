«Макларен» опубликовал пост после новости о грядущем переходе Бортолето в «Кик-Заубер»

Британская команда Формулы-1 «Макларен» пожелал удачи чемпиону Формулы-3 Габриэлу Бортолето, членом гоночной академии которой он является. Ранее стало известно, что бразильский юниор в новом сезоне Формулы-1 станет гонщиком «Кик-Заубера».

«Всего самого хорошего в будущем, Габриэл. Габриэл выйдет из программы гоночной академии «Макларена» в конце сезона-2024, чтобы получить новую возможность в своей карьере», — говорится в заявлении британской команды.

Ранее «Кик-Заубер» сообщил, что по окончании нынешнего сезона Формулы-1 команду покинут финн Валттери Боттас и китаец Гуаньюй Чжоу. Напарником Бортолето в швейцарском гоночном коллективе будет немецкий пилот Нико Хюлькенберг.

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