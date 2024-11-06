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Бортолето прокомментировал подписание в «Кик-Заубер»

Бортолето прокомментировал подписание в «Кик-Заубер»
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Бразильский гонщик Габриэл Бортолето прокомментировал подписание в команду Формулы-1 «Кик-Заубер», за которую он начнёт выступать в 2025 году.

«Это один самых захватывающих проектов в автоспорте, если не во всех видах спорта. Настоящая честь стать частью команды со столь богатой историей, как «Заубер». Я буду расти с этим проектом, чтобы вместе достичь вершины автоспорта. Невероятно благодарен за возможность поработать с таким опытным гонщиком, как Нико [Хюлькенберг]. Уверен, вместе мы напишем собственную историю успеха», — приводит слова Бортолето пресс-служба «Кик-Заубера».

Отметим, что Бортолето станет первым бразильцем в пелотоне с 2017 года, когда вице-чемпион Фелипе Масса завершил карьеру. В 2020 году Пьетро Фиттипальди принял участие в двух Гран-при за «Хаас», заменив травмированного Ромена Грожана.

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