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Фанаты скандировали «Другович» в момент схода Лэнса Стролла на Гран-при Бразилии

Фанаты скандировали «Другович» в момент схода Лэнса Стролла на Гран-при Бразилии
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Болельщики бурно отреагировали на вылет гонщика «Астон Мартин» Лэнса Стролла на прогревочном круге Гран-при Бразилии. На кадрах, которые попали в трансляцию, видно, как фанаты начали скандировать «Другович» после того, как Стролл столкнулся с барьерами. Напомним, в результате вылета Лэнс так и не смог продолжить гонку. Фелипе Другович является резервным пилотом «Астон Мартин».

Напомним, победу на этапе в Сан-Паулу одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым был гонщик «Альпин» Эстебан Окон. Топ-3 замкнул товарищ Окона по команде Пьер Гасли.

Ранее сход Стролла в Бразилии прокомментировал известный российский гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев иронично.

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