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Тост: Хюлькенберг уже не соответствует уровню Формулы-1

Бывший руководитель «Альфа Таури» Франц Тост считает, что немецкий ветеран Нико Хюлькенберг не должен выступать в Формуле-1.

«Последние гонки показали, что Нико Хюлькенберг прошёл свой пик и, как по мне, уже не соответствует уровню Формулы-1», — приводит слова Тоста издание F1-Insider.

Напомним, после 21 этапа Хюлькенберг, выступающий за «Хаас», занимает 10-е место в личном зачёте.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 393 очка.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 331.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 307.

4. Оскар Пиастри («Макларен») — 262.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 244.

6. Джордж Расселл («Мерседес») — 192.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 190.

8. Серхио Перес («Ред Булл») — 151.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 62.

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 31.