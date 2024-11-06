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Тост: Хюлькенберг уже не соответствует уровню Формулы-1

Тост: Хюлькенберг уже не соответствует уровню Формулы-1
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Бывший руководитель «Альфа Таури» Франц Тост считает, что немецкий ветеран Нико Хюлькенберг не должен выступать в Формуле-1.

«Последние гонки показали, что Нико Хюлькенберг прошёл свой пик и, как по мне, уже не соответствует уровню Формулы-1», — приводит слова Тоста издание F1-Insider.

Напомним, после 21 этапа Хюлькенберг, выступающий за «Хаас», занимает 10-е место в личном зачёте.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 393 очка.
2. Ландо Норрис («Макларен») — 331.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 307.
4. Оскар Пиастри («Макларен») — 262.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 244.
6. Джордж Расселл («Мерседес») — 192.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 190.
8. Серхио Перес («Ред Булл») — 151.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 62.
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 31.

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