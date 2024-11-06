«Даже Алонсо был ошеломлён». Пётр Алёшин предупредил Шварцмана о сложностях в IndyCar

Известный российский автоспортивный менеджер и тренер, экс-директор молодёжной программы «СМП Рейсинг» Пётр Алёшин поделился мнением о возвращении российско-израильского гонщика Роберта Шварцмана в «Прему» для выступления в дебютном сезоне в американской гоночной серии IndyCar. Роберт впервые присоединился к «Преме» в 2018 году, заняв по итогам сезона третье место в европейской Формуле-3 и став лучшим новичком года, к которому он также добавил титул Toyota Racing Series.

«Я в первую очередь хочу поздравить Роберта – считаю, что он принял очень интересный новый вызов в своей карьере, и уверен, что перспективы у него отличные. Но также будут и сложности: новая команда и, конечно, новая машина, а главное — трассы.

Я уверен в том, что «Према», как всегда, сконцентрировала большое количество настоящих профессионалов в команде, но время на слаживание коллектива всё равно понадобится, и это нормально.

По машине – я не думаю, что у Роберта возникнут серьёзные сложности с адаптацией, тем более что он уже провёл успешные тесты в Себринге около года назад. Но тем не менее эта машина тяжела в управлении — в IndyCar отсутствуют какие-либо вспомогательные системы типа электроусилителя руля, при этом гонки процентов на 20 длиннее по времени, чем Формула-1.

Что касается трасс, то тут интересно будет послушать комментарий от самого Роберта, особенно на тему овалов — это однозначно будет главным открытием, причём, возможно, — за всю его карьеру. Когда я разговаривал с Алонсо по ходу нашего совместного уикенда на «Инди-500», даже он, с его опытом, был ошеломлён тем, как быстра эта машина на овалах и какие это сложные гонки для пилота в общем и целом. Не могу с ним не согласиться.

Также очень специфичны городские трассы: постоянная тряска, из-за которой голова начинает болеть уже минут через 10, разные покрытия трассы — в одном повороте может быть новый бетон, старый бетон, новый асфальт, старый асфальт и, к примеру, рельсы от трамвая. Это очень серьёзный вызов нервной системе и организму в целом. До прихода в IndyCar я думал, что моего успешного многолетнего опыта выступления в Монако хватит, но я сильно ошибался — Монако это просто лёгкая прогулка по набережной после ужина по сравнению с любой городской трассой «Инди».

Но лично мне именно поэтому IndyCar очень нравился — когда ты финишируешь на овале или на городской трассе, ты понимаешь, что ты только что финишировал в Гонке с большой буквы и это прекрасное чувство, в том числе ради которого мы, гонщики, любим свою работу. В Европе я таких сильных эмоций не испытывал. Похожие ощущения были, пожалуй, в Ле Мане.

На трассах обычного типа ничего особо нового, я думаю, Роберт для себя не откроет: трассы прикольные и по своей специфике глобально от европейских не отличаются. В общем, я уверен, что если Роберт быстро освоится на городских трассах, и главное — овалах, то его может ждать большое будущее за океаном», — написал Алёшин на своей странице в социальных сетях.

Шварцман удивился, что Леклер измерял время обкатки болида: