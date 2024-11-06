Motorsport назвал следующий шаг Валттери Боттаса в Формуле-1

Финн Валттери Боттас близок к тому, чтобы заключить контракт с немецкой командой Формулы-1 «Мерседес» в качестве резервного гонщика. Об этом информирует Motorsport. По сведениям источника, именно там окажется Боттас в новом сезоне.

Напомним, ранее стало известно, что Валттери покинет «Кик-Заубер» по окончании нынешнего сезона «Королевских гонок». Боттас уже выступал за «Мерседес». В немецкой команде финн был в течение пяти сезонов.

Ранее в «Кик-Заубере» сообщили, что, помимо, Боттаса, гоночный коллектив покинет и китаец Гуаньюй Чжоу. Новыми пилотами команды в следующем сезоне будут Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето.

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