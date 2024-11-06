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Бинотто объяснил решение «Кик-Заубера» подписать контракт с Бортолето

Бинотто объяснил решение «Кик-Заубера» подписать контракт с Бортолето
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Операционный и технический директор «Кик-Заубера» Маттиа Бинотто прокомментировал подписание контракта с бразильским гонщиком Габриэлом Бортолето. К команде он присоединится в следующем сезоне Формулы-1.

«Ещё в юниорских категориях Габриэл показал, что у него есть всё необходимое для того, чтобы быть пилотом-победителем. Мы очень рады, что он станет членом команд «Кик-Заубер» и «Ауди». Вместе с Габриэлэм мы будем идти к успеху и превратимся в единую силу, которая положит начало новой эре «Ауди» в автоспорте. Нико и Габриэль представляют собой идеальное сочетание опыта и молодости, что позволяет нам уверенно смотреть в будущее», — приводит слова Бинотто пресс-служба «Кик-Заубера».

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