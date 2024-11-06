В США представили 1246-сильный Buick 1987 года. Он способен развивать и 2000 л. с.

В рамках автомобильной выставки SEMA американская компания Ringbrothers представила рестомод Buick Regal Grand National 1987 года с 3,8-литровым твин-турбо V6 мощностью 1246 лошадиных сил — это на 1001 л. с. больше, чем у оригинального автомобиля. Проект получил название Invadr.

Buick Regal Grand National Invadr Фото: Ringbrothers

Двигатель для этого автомобиля создан Duttweiler Performance, при этом при изменении настроек его мощность может достигать 2000 л. с. «Это, пожалуй, самая быстрая машина, которую мы когда-либо строили», — цитирует совладельца Ringbrothers Майка Ринга издание Motor1.

Buick Regal Grand National Invadr Фото: Ringbrothers

Автомобиль собран на кастомном шасси от Roadster Shop с амортизаторами Penske. У машины карбон-керамические тормоза от C6 Corvette ZR1 и шины Michelin Pilot Sport Cup 2. Кузов рестомода отличается от оригинала передним и задними бамперами из нержавеющей стали, а также элементами из карбона: на капоте появился воздухозаборник, а в задней части — небольшой спойлер.