Ярослав Гавриков выиграл первый этап Sochi Drift Challenge

В Усть-Лабинске завершился первый этап Кубка Краснодарского края по дрифту Sochi Drift Challenge. Опытные дрифтеры и начинающие автоспортсмены встретились на СТК «Пилот» на квалификационных заездах 3 ноября и продолжили соревнования в парных заездах 4 ноября.

Фото: пресс-служба Sochi Drift Challenge

Заявки на участие подали 95 дрифтеров и 11 команд из России и Республики Беларусь. По итогам административных и технических проверок и тренировок на старт квалификации вышли 78 спортсменов. Нововведение сезона – использование моношины Kinforest, что несколько уравняло шансы участников. Переехав с «Сириус Автодрома» в г. Усть-Лабинск, Sochi Drift Challenge продолжает своё развитие, усиливаясь составом участников и стабильно увеличивая интерес аудитории. Главная идея – доступный дрифт на профессиональном уровне для каждого, с правильной идеологией и максимальной конкуренцией. Идеолог, основатель и организатор Sochi Drift Challenge – чемпион России, вице-чемпион мира по дрифту Аркадий Цареградцев.

Фото: пресс-служба Sochi Drift Challenge

Отличные результаты показал самый молодой дрифтер 17-летний Захар Рыбальченко из Краснодара, занявший девятое место в квалификации, набрав 93 балла на Nissan 350z. Победителем квалификации стал сочинец Роман Тиводар из команды «White Drift» на BMW F22, набравший 97 баллов. Второе и третье место заняли представители «Carville Racing»: вровень с Романом по количеству баллов пришёл на BMW E36 москвич Никита Шиков, а третьим с 96 баллами стал представитель Санкт-Петербурга Григорий Бурлуцкий, выступающий на BMW F32. Неожиданностью стало выступление команды «Культура заноса», чьи представители не вошли в топ-32.

Второй соревновательный день проходил при неустойчивой погоде: мокро с утра, сухие дымные проезды в середине дня, сменившиеся заездами под шквалистый ветер с дождём.

Открытием этапа стал спортсмен из Екатеринбурга Андрей Паули, представляющий команду «NICA DRIFT TEAM». Он показывал классные проезды на своём 300-сильном BMW E30 на протяжении всего уикенда. Андрей обошёл лидера квалификации Романа Тиводара в OMT в раунде топ-8 и в итоге забрал бронзу первого этапа Sochi Drift Challenge.

Фото: пресс-служба Sochi Drift Challenge

Финальные заезды состоялись под проливным дождём в условиях практически урагана. Победителем первого этапа шестого сезона Sochi Drift Challenge стал представитель команды «Legal Band» Ярослав Гавриков из Подмосковного Домодедова на BMW E36, а хабаровчанин Илья Федоров из команды «VSTeam» на Nissan 350 Z, несмотря на любовь к дождевым гонкам, уступил сопернику, заняв второе место.

Итоги личного зачёта:

1. Ярослав Гавриков (Legal Band)

2. Илья Федоров (VSTeam)

3. Андрей Паули (NICA DRIFT TEAM).

Итоги командного зачета:

1. Legal band

2. CARVILLE RACING

3 место – VSTeam.

Увидеть парад пилотов и автограф-сессию, а также ощутить тепло необыкновенной атмосферы Sochi Drift Challenge фанаты дрифта смогли на СТК «Пилот». Зрители на трибунах стойко выдержали непогоду и грелись от накала страстей. В этом сезоне для комфорта болельщиков организаторы установили трибуны максимально близко от трассы. Следующий этап состоится уже 8-10 ноября.

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