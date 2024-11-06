Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Валттери Боттас объяснил, почему покинет «Кик-Заубер»

Валттери Боттас объяснил, почему покинет «Кик-Заубер»
Аудио-версия:
Комментарии

Финский гонщик Валттери Боттас дал комментарий по поводу предстоящего ухода из «Кик-Заубера». Швейцарскую команду он покинет по окончании нынешнего сезона Формулы-1.

«Такие ситуации никогда не бывают лёгкими ни для кого. Но после всех детальных обсуждений, проведённых нами в последние недели, мы поняли, что условия для совместного развития этого проекта не могут быть выполнены. Последние годы работы в команде были невероятным путешествием, полным роста, испытаний и незабываемых моментов. Я благодарен за совместный опыт, а также за доверие и поддержку, которые ощущал на каждом шагу. Хотя пришло время двигаться дальше, частичка этой команды всегда будет со мной, и я с нетерпением предвкушаю, что ждёт каждого из нас в будущем», — приводит слова Боттаса пресс-служба «Кик-Заубера».

Материалы по теме
Motorsport назвал следующий шаг Валттери Боттаса в Формуле-1

Самая короткая карьера в Формуле-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android