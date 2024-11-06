Валттери Боттас объяснил, почему покинет «Кик-Заубер»

Финский гонщик Валттери Боттас дал комментарий по поводу предстоящего ухода из «Кик-Заубера». Швейцарскую команду он покинет по окончании нынешнего сезона Формулы-1.

«Такие ситуации никогда не бывают лёгкими ни для кого. Но после всех детальных обсуждений, проведённых нами в последние недели, мы поняли, что условия для совместного развития этого проекта не могут быть выполнены. Последние годы работы в команде были невероятным путешествием, полным роста, испытаний и незабываемых моментов. Я благодарен за совместный опыт, а также за доверие и поддержку, которые ощущал на каждом шагу. Хотя пришло время двигаться дальше, частичка этой команды всегда будет со мной, и я с нетерпением предвкушаю, что ждёт каждого из нас в будущем», — приводит слова Боттаса пресс-служба «Кик-Заубера».

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