Раскрыты внушительные зарплаты Хорнера и Марко в «Ред Булл»

Британское издание The Times обнародовало зарплаты руководителя команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера и советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко за 2023 год.

Издание сообщает, что Хорнер как директор Red Bull Technologies Ltd заработал в 2023 году $ 11,4 млн. Это на 11% больше, чем годом ранее. Для сравнения: руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф получил за 2023 год $ 7,7 млн. Однако Вольф также является акционером команды и получил ещё $ 32 млн дивидендов.

Хорнер не является акционером «Ред Булл» и не получил дивидендов, которые составили в общей сложности $ 64,2 млн.

Что касается советника Хельмута Марко, то за время его работы в «Ред Булл» его зарплата выросла вдвое — с $ 4,5 млн до $ 8,8 млн.

Напомним, в 2023 году «Ред Булл» выиграл 21 из 22 гонок и завоевал титулы в обоих зачётах чемпионата.