Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Раскрыты внушительные зарплаты Хорнера и Марко в «Ред Булл»

Раскрыты внушительные зарплаты Хорнера и Марко в «Ред Булл»
Аудио-версия:
Комментарии

Британское издание The Times обнародовало зарплаты руководителя команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера и советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко за 2023 год.

Издание сообщает, что Хорнер как директор Red Bull Technologies Ltd заработал в 2023 году $ 11,4 млн. Это на 11% больше, чем годом ранее. Для сравнения: руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф получил за 2023 год $ 7,7 млн. Однако Вольф также является акционером команды и получил ещё $ 32 млн дивидендов.

Хорнер не является акционером «Ред Булл» и не получил дивидендов, которые составили в общей сложности $ 64,2 млн.

Что касается советника Хельмута Марко, то за время его работы в «Ред Булл» его зарплата выросла вдвое — с $ 4,5 млн до $ 8,8 млн.

Напомним, в 2023 году «Ред Булл» выиграл 21 из 22 гонок и завоевал титулы в обоих зачётах чемпионата.

Материалы по теме
Йос Ферстаппен высказался о возможном переходе Лиама Лоусона в «Ред Булл» в 2025 году
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android