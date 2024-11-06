Впервые с 1989 года в пелотоне Формулы-1 не будет финского пилота

Сегодня стало известно, что финн Валттери Боттас покидает «Кик-Заубер», а его место в следующем году займёт бразилец Габриэл Бортолето. Это означает, что впервые с 1989 года в пелотоне Формулы-1 не будет ни одного финского пилота.

Всего у Финляндии было девять гонщиков Формулы-1, восемь из которых хотя бы однажды поднялись на призовой подиум, пятеро побеждали в Гран-при, двое становились однократными чемпионами (Кеке Росберг и Кими Райкконен) и один – двукратным (Мика Хаккинен).

Отметим, что в последнее время появились слухи, что Боттас близок к тому, чтобы заключить контракт с «Мерседесом» в качестве резервного гонщика. Ранее он уже выступал за немецкую команду в течение пяти сезонов.