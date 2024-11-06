Бинотто: в любом случае выбрали бы Бортолето, это был всего лишь вопрос времени

Операционный и технический директор «Кик-Заубера»/«Ауди» Маттиа Бинотто объяснил, почему выбрал на 2025 год Габриэла Бортолето, а не кого-то из опытных гонщиков.

«Если осмотреться вокруг, то станет понятно, что он один из самых талантливых и перспективных гонщиков. «Ауди» нужно было лишь решиться на этот шаг. Выбор стоял между опытными гонщиками и молодёжью. Второй вариант был нам более интересным, так что это был всего лишь вопрос времени. Мы бы в любом случае выбрали Габриэла. И я думаю, что второй и последний вопрос заключался в следующем: следует ли это сделать сразу в 2025 году или сначала дать ему некоторое время на развитие, а уже затем взять его в 2026-м?

Мы видим, как молодые гонщики преуспевают в Формуле-1, что даёт мне больше уверенности в том, что Габриэл сможет добиться очень хороших результатов с самого начала. И это был убедительный фактор, а не общий выбор в пользу молодого пилота, хотя я и считаю, что молодой гонщик важен для проекта «Ауди». Но как быстро, как скоро молодой гонщик может добиться успеха? Я убеждён, что он способен на это с самого начала», — приводит слова Бинотто Formu1a.uno.