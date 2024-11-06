Леклер признал свою тактическую ошибку на Гран-при Бразилии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что допустил тактическую ошибку на Гран-при Бразилии, которая помешала «Феррари» добиться успеха в Сан-Паулу.

«Мы с командой определились с решением [о пит-стопе], но я выбрал неправильный путь. Темпа просто не было. В квалификации мы выступили неплохо, но в гонке были слабыми. Решение ехать в тот момент на пит-стоп было ошибкой, но надо сказать, что в такой гонке очень сложно не допустить тактических ошибок, поскольку нужно делать очень много решений.

Только первые трое (Макс Ферстаппен, Эстебан Окон и Пьер Гасли. – Прим. «Чемпионата») избежали ошибок, но мы — нет. Мы остановились, потому что мне нужен был чистый воздух, поэтому я попросил команду найти мне его, и они зазвали меня на том круге. Но, к сожалению, время заезда и выезда с пит-стопа на мокрой трассе оказалось больше, чем мы предполагали, и я оказался в трафике с Олли [Берманом] и Льюисом [Хэмилтоном].

Единственное, чем мы можем быть удовлетворены, так это тем, что мы опередили оба «Макларена». Потеря всего четырёх очков в Кубке конструкторов — это хорошая минимизация потерь, если учитывать, как сильно они выглядели в этот уикенд», — приводит слова Леклера RacingNews365.