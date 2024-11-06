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Хэмилтон сравнил свой болид на Гран-при Бразилии с бревном

Хэмилтон сравнил свой болид на Гран-при Бразилии с бревном
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Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после неудачного Гран-при Бразилии сравнил свой болид W15 с бревном. 39-летний гонщик рассказал о недостаточном сцеплении машины с трассой и сверхмерной чувствительности задней части машины в дождевых условиях.

«На «Интерлагосе» машина ехала очень, очень жёстко – словно бревно. Будто подвески вообще нет. Колёса везде подпрыгивали, нигде нельзя было дать полную мощность.

Это был худший заезд в моей жизни, особенно в поворотах. Надеюсь, дальше будут не такие ухабистые трассы — думаю, последние три не такие уж тряские, — но я бы с удовольствием уже отправился в отпуск», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

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