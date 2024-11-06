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Нидерландский эксперт — о Норрисе: Макс нокаутировал его

Нидерландский эксперт — о Норрисе: Макс нокаутировал его
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Нидерландский автогонщик, а ныне эксперт Формулы-1 Том Коронел раскритиковал пилота «Макларена» Ландо Норриса за его слова о том, что Макс Ферстаппен победил на Гран-при Бразилии благодаря удаче, а не таланту.

«Не могу это слушать! Можно было просто поздравить соперника с победой. Дождевые гонки – это азартная игра, и в ней выигрывает тот, кто рискует и принимает смелые решения.

Почему такая победа может считаться незаслуженной? Это же не лотерея – купил билет, и всё. «Макларену» следовало бы лучше просчитать ситуацию. Разве они не понимали, что может появиться красный флаг? Квалификацию, которая прошла в таких же погодных условиях, останавливали пять раз.

Конечно, Норрис был расстроен. Он понимает, что проиграл титул. Макс нокаутировал его», – сказал Коронел в подкасте In the Slipstream.

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