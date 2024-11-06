Хорнер рассказал о хвалебном звонке Экклстоуна после Гран-при Бразилии

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что после Гран-при Бразилии ему позвонил бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун и сказал, что выступление Макса Ферстаппена было ничуть не хуже того, что делали в прошлом легендарные гонщики Ф-1.

«Думаю, трудно делать выводы о том, кто величайший гонщик в истории. После гонки мне позвонил Берни и сказал: «Я видел всех великих, но это одно из лучших выступлений, что я когда-либо видел».

Он немного старше меня и повидал немного больше, так что это высокая оценка от такого человека, как он. Это был лучший ответ Макса на последнюю критику. А этот прорыв с 17-го места на первое, я думаю, является одним из лучших моментов в его карьере», — приводит слова Хорнера Planet F1.