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Йос Ферстаппен — о британских СМИ: они пока держат свои большие рты закрытыми

Йос Ферстаппен — о британских СМИ: они пока держат свои большие рты закрытыми
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Йос Ферстаппен, отец и соменеджер пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, резко раскритиковал предвзятость британских СМИ. Йос считает, что своей победой на Гран-при Бразилии Макс заставил их замолчать.

«Они [британские СМИ] пока держат свои большие рты закрытыми. Макс показал, что он самый лучший, после того как все эти люди кричали, что он должен изменить свою манеру пилотирования. Его пилотаж идеален.

Даже тот первый круг под дождём, на котором он отыграл шесть мест. Он всегда идеален в таких условиях», — приводит слова Ферстаппена-старшего One Stop Strategy со ссылкой на нидерландское издание De Telegraaf.

В настоящий момент Макс Ферстаппен продолжает лидировать в общем зачёте пилотов. В активе Макса 393 очка. У его ближайшего преследователя Ландо Норриса из команды «Макларен» 331 очко. Топ-3 замыкает гонщик «Феррари» Шарль Леклер (307 очков).

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