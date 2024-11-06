Норрис одним из последних поздравил Ферстаппена с победой на Гран-при Бразилии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис всё-таки отправил поздравительное сообщение Максу Ферстаппену после его победы на Гран-при Бразилии, хотя и сделал это одним из последних среди гонщиков Формулы-1.

«Отличный заезд, приятель», — написал Норрис под постом Ферстаппена в соцсети, прикрепив эмодзи с кулаком.

Отметим, что Норрис сделал этот комментарий уже после того, как Макса поздравили ряд коллег-соперников Ферстаппена, в том числе Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо, Нико Хюлькенберг. Сразу после финиша Гран-при Бразилии Ландо Норрис заявил, что Ферстаппен победил благодаря удаче, а не таланту.

После победы на трассе «Интерлагос» Ферстаппен увеличил лидерство в личном зачёте, оторвавшись от Ландо Норриса из «Макларена» на 62 очка. На счету Макса 393 очка, у Норриса — 331. В Кубке конструкторов лидирует «Макларен», набравший 593 очка, у итальянской команды «Феррари» 557 очков, а у «Ред Булл» — 544.