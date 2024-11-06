«Следует спросить то же самое у Вольфа». Бинотто — о решении не брать Мика Шумахера

Операционный и технический директор «Кик-Заубера»/«Ауди» Маттиа Бинотто объяснил своё решение не подписывать Мика Шумахера на 2025 год, отметив, что руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф поступил так же, выбрав Андреа Кими Антонелли.

«У нас было несколько переговоров, он, безусловно, был кандидатом. Я хорошо знаю Мика по прошлому, знаю его сильные стороны, а может быть, и слабые. У нас было много кандидатов, и Мик, безусловно, был бы хорошим выбором.

Думаю, нет никаких причин винить меня, причина просто в том, что мы решили выбрать Габриэла [Бортолето], и всё. И, возможно, нам следует спросить то же самое у Тото: почему Кими, а не Мик?» — приводит слова Бинотто Planet F1.