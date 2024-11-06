Команда Квята «Ламборгини» покинет WEC — Daily Sports Car

Компания «Ламборгини», за которую выступает российский гонщик Даниил Квят, покинет чемпионат мира по гонкам на выносливость WEC после одного года участия в категориях гиперкаров и LMGT3. Об этом сообщает Daily Sports Car.

Издание сообщает, что итальянский автопроизводитель вообще не будет представлен в следующем сезоне WEC. Это решение принято после роста уровня раздражения гоночной команды Iron Lynx, которая связана с известной командой «Према», из-за сохраняющейся неопределённости в будущем проекта.

Однако Daily Sports Car отмечает, что машина SC63, которая на этой неделе тестировалась в Бахрейне, вероятно, продолжит участие в чемпионате IMSA. Хотя пока неясно, какая команда вместо Iron Lynx будет управлять этим проектом. При этом сообщается, что SC63 требует значительной доработки после поспешного процесса омологации.

Проект Iron Dames, ранее побеждавший в гонках категории GTE AM, в 2025 году перейдёт на машины «Порше».

В «Ламборгини» пока не комментируют ситуацию.