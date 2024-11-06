Стелла — о Ферстаппене: на пути к четвёртому титулу, полностью заслуженно

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла признал, что после победы на Гран-при Бразилии Макс Ферстаппен находится на пути к своему заслуженному четвёртому чемпионскому титулу.

«Макс подал сильный сигнал и напомнил, насколько он силён. Мы всегда признавали его уровень. Трёхкратный чемпион теперь на пути к четвёртому титулу. Полностью заслуженно. Но пока сохраняются математические шансы, мы постараемся помешать ему на пути к чемпионству.

Я также хотел бы воспользоваться возможностью и поздравить Макса с действительно очень сильной, впечатляющей гонкой, в которой он стартовал с конца решётки, и «Альпин», они проделали хорошую работу, так что заслужили подиум», — приводит слова Стеллы GP Blog.