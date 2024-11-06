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Валттери Боттас без штанов поблагодарил «Кик-Заубер» за сотрудничество

Валттери Боттас без штанов поблагодарил «Кик-Заубер» за сотрудничество
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Финский гонщик «Кик-Заубера» Валттери Боттас поблагодарил свою команду «Кик-Заубер» за трёхлетнее сотрудничество, причём записал это сообщение в соцсетях без штанов. Сегодня, 6 ноября, стало известно, что «Кик-Заубер»/«Ауди» подписал на 2025 год бразильца Габриэла Бортолето, а Боттас остался без места в Формуле-1 на следующий год.

«После трёх лет работы в «Кик-Заубере» мы решили расстаться. Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить каждого в команде, всех, с кем я работал, и особенно вас, ребята, за поддержку тогда, сейчас и в будущем. С нетерпением жду того, что должно произойти далее!» — сказал Боттас в своём обращении.

Отметим, что в последнее время появились слухи, что Боттас близок к тому, чтобы заключить контракт с «Мерседесом» в качестве резервного гонщика. Ранее он уже выступал за немецкую команду в течение пяти сезонов.

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