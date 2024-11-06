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Майкл Джордан сделал заявление после заседания суда по его иску против NASCAR

Майкл Джордан сделал заявление после заседания суда по его иску против NASCAR
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Легенда НБА Майкл Джордан прокомментировал заседание суда Шарлотты (штат Северная Каролина, США) по поводу антимонопольного иска, который он и двое других владельцев команд Национальной ассоциации гонок сток-каров (NASCAR) подали против организации в прошлом месяце.

«Несмотря на эту ситуацию, команда 23XI сосредоточится на предстоящем уикенде. Думаю, Джеффри Кесслер (представляющий интересы 23XI адвокат. – Прим. «Чемпионата») сегодня проделал невероятную работу. Да, я выложил все карты на стол. Думаю, мы хорошо справились с этой задачей. Я с нетерпением жду возможности выиграть чемпионат в эти выходные», — приводит слова Джордана Fadeaway World.

Джордан является совладельцем команды 23XI Racing. 2 октября 23XI подала коллективный иск против NASCAR, утверждая, что организация «действует без прозрачности, подавляет конкуренцию и контролирует рынок акций». Решение обратиться в суд было принято в ходе переговоров с NASCAR о продлении так называемого «чартерного соглашения».

Решение суда по этому делу ожидается в эту пятницу. Это произойдёт всего за два дня до финальной гонки NASCAR, в которой гонщик 23XI Тайлер Реддик поборется за чемпионский титул.

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