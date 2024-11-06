«Мерседес» опубликовал фото Боттаса на фоне слухов о возобновлении сотрудничества

Команда «Мерседес» опубликовала в своём аккаунте в соцсетях фотографию финского гонщика Валттери Боттаса на фоне слухов о возобновлении их сотрудничества.

Сегодня, 6 ноября, стало известно, что «Кик-Заубер»/«Ауди» подписал на 2025 год бразильца Габриэла Бортолето. Таким образом, Боттас покинет швейцарскую команду по окончании нынешнего сезона Формулы-1.

Боттас остался без места в пелотоне Формулы-1 на следующий год, но в последнее время появились слухи, что Валттери близок к тому, чтобы заключить контракт с «Мерседесом» в качестве резервного гонщика. Ранее он уже выступал за немецкую команду в течение пяти сезонов – с 2017 по 2021 год. За эти годы в составе «Мерседеса» Боттас одержал 10 побед в гонках и дважды становился вице-чемпионом Формулы-1.