В «Пирелли» высказались о подозрениях «Ред Булл» о махинациях с водой в шинах

Руководитель Pirelli Motorsport Марио Изола заявил, что не увидел убедительных доказательств того, что некоторые команды Формулы-1 используют трюк со впрыском воды в шины для их охлаждения, на что, по сообщениям некоторых СМИ, намекал «Ред Булл».

«Не вижу ничего странного в имеющихся у нас данных. У меня нет никаких доказательств. Теперь ФИА должна решить, что делать, и сказать нам, можем ли мы оказать поддержку, потому что в конечном итоге единственное, что мы можем сделать, — это поддержать их. Если мы можем что-то проверить или дать совет относительно возможной ситуации, мы готовы оказать поддержку.

Я слышал эту историю и пытался понять её, и теперь у меня есть некое понимание. Но в остальном всё в руках ФИА.

Вообще, это очень просто сделать. У вас есть клапан — и вы просто заливаете внутрь воду. Но то, как работает система, — это другая история. По сути, это тепловой эффект: передача тепла между шиной и диском, что должно обеспечить бо́льшую стабильность или уменьшить износ шины.

Технические директивы появились несколько лет назад, когда по этому поводу велась дискуссия. Также обсуждался вопрос об использовании специальных газов [в шинах], и было высказано предположение, что некоторые команды используют газ в шинах, чтобы лучше контролировать давление. Затем кто-то начал говорить о влаге в шинах и о том, почему её должно быть больше или меньше. Мы поставляем шины с сухим воздухом внутри. У нас есть осушитель, подключённый к нашей системе, и команды получают все шины с сухим воздухом, как указано в правилах. В технической директиве написано, что любые изменения в этом вопросе запрещены, и это совершенно ясно. Но у вас должны быть чёткие доказательства, если возникают такие вопросы», — приводит слова Изолы Motorsport Week.