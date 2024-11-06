Йос Ферстаппен призвал ФИА повысить уровень профессионализма стюардов

Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, призвал Международную автомобильную федерацию (ФИА) повысить уровень профессионализма стюардов на фоне недавних скандалов вокруг борьбы Макса с Ландо Норрисом на Гран-при США и Гран-при Мексики.

«Речь идёт о прозрачности, последовательности и объективности. Не стоит также принижать роль стюардов — бывших гонщиков Формулы-1, но нужно, чтобы ими были люди, которые понимают гонки, знают правила и, что ещё важнее, равно дистанцированы и не имеют личных предпочтений.

Если у вас каждый раз будут одни и те же люди, вы будете получать одни и те же решения. Так будет лучше. ФИА необходимо повысить профессионализм, а в этом деле они пока что терпят неудачу.

В футболе есть судьи ФИФА, они проходят обучение, курсы и получают хорошую зарплату. То же самое должно быть и здесь», — приводит слова Ферстаппена-старшего RacingNews365.