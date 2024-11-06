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Йос Ферстаппен призвал ФИА повысить уровень профессионализма стюардов

Йос Ферстаппен призвал ФИА повысить уровень профессионализма стюардов
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Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, призвал Международную автомобильную федерацию (ФИА) повысить уровень профессионализма стюардов на фоне недавних скандалов вокруг борьбы Макса с Ландо Норрисом на Гран-при США и Гран-при Мексики.

«Речь идёт о прозрачности, последовательности и объективности. Не стоит также принижать роль стюардов — бывших гонщиков Формулы-1, но нужно, чтобы ими были люди, которые понимают гонки, знают правила и, что ещё важнее, равно дистанцированы и не имеют личных предпочтений.

Если у вас каждый раз будут одни и те же люди, вы будете получать одни и те же решения. Так будет лучше. ФИА необходимо повысить профессионализм, а в этом деле они пока что терпят неудачу.

В футболе есть судьи ФИФА, они проходят обучение, курсы и получают хорошую зарплату. То же самое должно быть и здесь», — приводит слова Ферстаппена-старшего RacingNews365.

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