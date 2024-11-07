«Это уже не гонки». Экклстоун — о нынешнем судействе в Формуле-1

Бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун назвал безумием нынешний способ наказания гонщиков за инциденты на трассе.

«Это становится безумием. Текущие правила можно описать одним предложением: «Не сражайся, иначе получишь проблемы». Мы видели это в Мексике, когда Максу дважды дали 10-секундные штрафы.

Если вы даёте за это такие штрафы, что вы будете делать, если произойдёт что-то более серьёзное? Сколько секунд вы дадите в этом случае? Я думаю, что в этом деле мы зашли слишком далеко. Всё стало слишком стерильно, слишком методично. Это уже не гонки», — приводит слова Экклстоуна Motorsport Nextgen-Auto.