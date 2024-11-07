В «Альпин» заявили, что всё ещё изучают варианты клиентского двигателя на 2026 год

Руководитель «Альпин» Оливер Оукс заявил, что команда всё ещё изучает варианты, с каким клиентским двигателем они будут выступать с 2026 года. По словам Оукса, решение будет принято в следующем месяце.

«Я был вовлечён в этот процесс только в самом конце, но [генеральный директор «Рено»] Лука де Мео ясно дал понять причины, которые привели к выбранному нами направлению, и я его поддержал. Это был правильный выбор. У моторов «Рено» долгая история, но это решение имеет смысл, если убрать эмоции и посмотреть на него с прагматической точки зрения.

Переход на моторы «Мерседеса»? Об этом часто говорят в СМИ, но вариантов много. Мы всё ещё изучаем этот вопрос. Решение будет принято в следующем месяце и объявлено до конца сезона. На данный момент мы изучаем различные варианты. Спешки нет», — приводит слова Оукса Nextgen-Auto.