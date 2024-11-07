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Хорнер ответил, может ли Хэмилтон стать конкурентом «Ред Булл» в «Феррари»

Хорнер ответил, может ли Хэмилтон стать конкурентом «Ред Булл» в «Феррари»
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о перспективах семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Очевидно, Льюис покидает очень комфортную среду, которую он знал больше 10 лет. Это перемена для него. «Феррари» быстро набирает обороты. Без сомнений, пилот уровня Льюиса всегда будет конкурентом.

Он может попросту попасть в нужное время. Очевидно, он что-то увидел, раз решил поменять команду. Он верит в будущее «Феррари», и будет интересно посмотреть, что из этого получится», — приводит слова Хорнера издание talkSPORT.

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