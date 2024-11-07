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«Вот что связывает меня с ним». Ферстаппен сказал, что отличает его и Михаэля Шумахера

«Вот что связывает меня с ним». Ферстаппен сказал, что отличает его и Михаэля Шумахера
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Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен назвал качество, которое, по его мнению, объединяет его с легендарным немцем Михаэлем Шумахером.

«Меня не волнуют комплименты. Я хочу побеждать и делаю всё для этого. Вот что связывает меня с такими гонщиками, как Михаэль. Он никогда не оставлял что-то неиспробованным, чтобы иметь максимальные шансы на успех. Это касается и его стиля пилотирования, и разработки машины. Здесь нет места страху, но при этом вы должны руководствоваться здравым смыслом», — приводит слова Ферстаппена издание Bild.

Ранее бывший глава Ф-1 Берни Экклстоун прокомментировал победу Ферстаппена на Гран-при Бразилии.

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