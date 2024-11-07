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Брандл: «Макларен» не может сделать такого таланта, как Пиастри, вторым

Брандл: «Макларен» не может сделать такого таланта, как Пиастри, вторым
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Известный британский обозреватель Мартин Брандл высказался о статусе пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри в команде.

«Ландо был предельно прям: «Я не хочу выигрывать чемпионат, потому что моему напарнику постоянно приходится мне что-то отдавать». И «Макларен» знает, что не может сделать такого талантливого гонщика, как Оскар Пиастри, вторым в команде и заставлять его уступать при каждой возможности. Сложно справиться с таким психологически и при этом сохранить авторитет», — приводит слова Брандла Sky Sports.

Ранее экс-пилот Ф-1 Джонни Херберт прокомментировал отставание Норриса в 62 очка от Ферстаппена в личном зачёте.

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