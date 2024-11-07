Менеджер Колапинто прояснила слухи о будущем аргентинца в Ф-1

Мария Катаринеу, менеджер Франко Колапинто, высказалась о слухах вокруг будущего аргентинского гонщика.

«Ходят слухи, что что-то подписано. Я хочу категорически заявить, что это не так. Правда заключается в том, что ещё ничего не подписано. Желание оставить Франко в Формуле-1 исходит от всех сторон, включая «Уильямс». Это то, над чем они работают. Это проблема «Уильямса», они хотят, чтобы Франко остался в Формуле-1 в 2025 году», — сказала Катаринеу в интервью Carburando.

Напомним, ранее главу «Ред Булл» Кристиана Хорнера видели в стане «Уильямса». Также издание Auto Motor und Sport сообщило, что «Уильямс» хочет заключить сделку, согласно которой «Ред Булл» вернёт Колапинто в том случае, если в британской команде освободится место.