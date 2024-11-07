Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Менеджер Колапинто прояснила слухи о будущем аргентинца в Ф-1

Менеджер Колапинто прояснила слухи о будущем аргентинца в Ф-1
Комментарии

Мария Катаринеу, менеджер Франко Колапинто, высказалась о слухах вокруг будущего аргентинского гонщика.

«Ходят слухи, что что-то подписано. Я хочу категорически заявить, что это не так. Правда заключается в том, что ещё ничего не подписано. Желание оставить Франко в Формуле-1 исходит от всех сторон, включая «Уильямс». Это то, над чем они работают. Это проблема «Уильямса», они хотят, чтобы Франко остался в Формуле-1 в 2025 году», — сказала Катаринеу в интервью Carburando.

Напомним, ранее главу «Ред Булл» Кристиана Хорнера видели в стане «Уильямса». Также издание Auto Motor und Sport сообщило, что «Уильямс» хочет заключить сделку, согласно которой «Ред Булл» вернёт Колапинто в том случае, если в британской команде освободится место.

Материалы по теме
Бразильский журналист: Хорнер говорил с Ваулзом по поводу подписания Сайнса в «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android