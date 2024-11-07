«Макларен» не потребовал от «Ауди» компенсации за Бортолето. Бинотто объяснил почему

Руководитель команды «Кик-Заубер» и всего формульного проекта «Ауди» Маттиа Бинотто рассказал, что его команде не пришлось выплачивать «Макларену» какую-либо финансовую компенсацию за права на бразильского гонщика Габриэла Бортолето. Бразилец входил в молодёжную программу «Макларена», однако покинет её ради многолетнего контракта с «Ауди».

«Я ничего не обсуждал с Заком Брауном. Ну разве что мы поздоровались и пожали друг другу руки. Мы ничего не платили. Габриэл был более чем свободен уйти, потому что получил возможность перейти в Ф-1», — приводит слова Бинотто PlanetF1.

Напомним, «Уильямс» требует серьёзную компенсацию от «Ред Булл» за права на члена своей молодёжной программы Франко Колапинто.