Названа причина, почему «Ред Булл» сомневается насчёт перевода Лоусона в основную команду

У «Ред Булл» остаётся одно существенное опасение при обсуждении возможного перевода Лиама Лоусона в основную команду Формулы-1, утверждает The Race. По данным издания, в команде не уверены, что квалификационная скорость Лоусона окажется достаточно хороша, чтобы сделать его напарником Макса Ферстаппена.

В то же время в «Ред Булл» впечатлены уровнем выступлений Лоусона после замены Даниэля Риккардо, а также уверенностью новозеландца в себе. В частности, команда не могла не обратить внимания, что Лоусон уже трижды за последнее время сходился на трассе с Серхио Пересом и в двух случаях побеждал в этих дуэлях.

На данный момент именно Лоусон является фаворитом в борьбе за место в «Ред Булл», которую он ведёт с Серхио Пересом, Юки Цунодой и Франко Колапинто. При сравнении с аргентинцем имеет значение тот факт, что Лоусон уже находится внутри семьи «Ред Булл».