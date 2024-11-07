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Названа причина, почему «Ред Булл» сомневается насчёт перевода Лоусона в основную команду

Названа причина, почему «Ред Булл» сомневается насчёт перевода Лоусона в основную команду
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У «Ред Булл» остаётся одно существенное опасение при обсуждении возможного перевода Лиама Лоусона в основную команду Формулы-1, утверждает The Race. По данным издания, в команде не уверены, что квалификационная скорость Лоусона окажется достаточно хороша, чтобы сделать его напарником Макса Ферстаппена.

В то же время в «Ред Булл» впечатлены уровнем выступлений Лоусона после замены Даниэля Риккардо, а также уверенностью новозеландца в себе. В частности, команда не могла не обратить внимания, что Лоусон уже трижды за последнее время сходился на трассе с Серхио Пересом и в двух случаях побеждал в этих дуэлях.

На данный момент именно Лоусон является фаворитом в борьбе за место в «Ред Булл», которую он ведёт с Серхио Пересом, Юки Цунодой и Франко Колапинто. При сравнении с аргентинцем имеет значение тот факт, что Лоусон уже находится внутри семьи «Ред Булл».

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