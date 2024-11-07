Гонщики Ф-1 выступили с заявлением в ответ на штрафы Ферстаппена и Леклера за ругань

Ассоциация гонщиков Формулы-1 (GPDA) выступила с заявлением в ответ на штрафы Макса Ферстаппена и Шарля Леклера за нецензурную брань.

«Как и в любом спорте, участники должны подчиняться решению судьи, нравится им это или нет. Таков спорт. Пилоты не являются исключением и понимают это.

Существует разница между руганью, направленной на оскорбление других, и повседневной руганью для описания плохой погоды или неодушевлённого предмета, в частности, болида Ф-1.

Мы призываем ФИА следить за собой во время общения с пилотами или разговора о них. Пилоты – взрослые, и им не нужны инструкции через медиа о ношении украшений или нижнем белье. GPDA неоднократно выражала сомнение в денежных штрафах. Последние три года мы обращались к президенту ФИА с просьбой поделиться информацией о трате средств со штрафов. Мы также выразили обеспокоенность влиянием штрафов на имидж спорта. Мы снова просим президента ФИА обеспечить финансовую прозрачность и открытый диалог.

GPDA желает конструктивно сотрудничать со своими заинтересованными сторонами, включая президента ФИА, ради продвижения спорта и ради блага всех, кто задействован в нём, смотрит его и любит. Мы играем свою роль», — готовится в заявлении.