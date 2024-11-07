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В Aston Martin создали особый Vantage в честь победы в «24 часах Спа»

В Aston Martin создали особый Vantage в честь победы в «24 часах Спа»
Aston Martin Vantage AMV24 Edition
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Компания Aston Martin представила особую версию купе Vantage, посвящённую победе британской марки в марафоне «24 часа Спа», который состоялся в конце июня. Тогда первенствовал экипаж Маттиа Друди, Марко Соренсена и Ники Тиима, которые выступали на Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo команды Comtoyou Racing.

Aston Martin Vantage AMV24 Edition

Aston Martin Vantage AMV24 Edition

Фото: Aston Martin

Автомобиль получил название Aston Martin Vantage AMV24 Edition и оснащается штатным для нового Vantage 4-литровым твин-турбо V8 мощностью 665 лошадиных сил. До 60 миль в час (97 км/ч) автомобиль разгоняется за 3,4 секунды, а его максимальная скорость — 325 км/ч.

Салон Aston Martin Vantage AMV24 Edition

Салон Aston Martin Vantage AMV24 Edition

Фото: Aston Martin

Новинка также отличается особым оформлением салона в гоночном стиле и окрашена в традиционную ливрею гоночных Aston Martin. Машина будет выпущена ограниченным тиражом в 24 экземпляра, причём каждый покупатель получит приглашение на «24 часа Спа» 2025 года и сможет проехать по «Спа-Франкоршам» между спортивными сессиями уикенда.

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