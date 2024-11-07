Перес может завершить карьеру и стать амбассадором «Ред Булл» в случае перехода Колапинто

Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес может сохранить связь с командой в случае своего ухода, сообщает издание The Race.
По информации ресурса, Перес, которого могут заменить уже в 2025 году, может остаться при австрийском коллективе в качестве амбассадора.
Напомним, после 21 этапа Перес занимает восьмое место в личном зачёте пилотов. На минувшем Гран-при Бразилии мексиканец не вошёл в топ-10, вызвав очередную волну критики.
Ранее прошёл слух, что «Уильямс» и «Ред Булл» не могут договориться о компенсации за переход аргентинца Франко Колапинто.
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