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Перес может завершить карьеру и стать амбассадором «Ред Булл» в случае перехода Колапинто

Перес может завершить карьеру и стать амбассадором «Ред Булл» в случае перехода Колапинто
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Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес может сохранить связь с командой в случае своего ухода, сообщает издание The Race.

По информации ресурса, Перес, которого могут заменить уже в 2025 году, может остаться при австрийском коллективе в качестве амбассадора.

Напомним, после 21 этапа Перес занимает восьмое место в личном зачёте пилотов. На минувшем Гран-при Бразилии мексиканец не вошёл в топ-10, вызвав очередную волну критики.

Ранее прошёл слух, что «Уильямс» и «Ред Булл» не могут договориться о компенсации за переход аргентинца Франко Колапинто.

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