Эдди Джордан: сейчас у Норриса нет качеств для чемпионства, и это факт

Бывший владелец команды Формулы-1 «Джордан» Эдди Джордан высказался о пилоте «Макларена» британце Ландо Норрисе.

«Он не успевает на старте. Он не выходит из поворота первым с поула. У него есть скорость, без сомнений. Но мне ничего не говорит о том, что Ландо способен сделать то, что Ферстаппен сделал в Бразилии. Ничего. Жаль, но этого просто нет.

Ландо нужно пристально всмотреться в себя и сказать себе, что, если он намерен стать чемпионом мира, ему многому нужно научиться. Нужно понять, как стать жёстким и как побеждать. Жаль, сейчас у него этих качеств нет. И это факт. Он не добивается побед, а валяет дурака на подиуме», — сказал Джордан в подкасте Formula For Success.