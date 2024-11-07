В США показали 2800-сильный Chevrolet Chevelle с 8,85-литровым двигателем

На проходящей в США выставке SEMA компания Blazin Rodz представила рестомод Chevrolet Chevelle 1970 года с 8,85-литровым двигателем Big Block V8 с двойным турбонаддувом мощностью 2800 лошадиных сил. Проект получил название Doughboy.

Chevrolet Chevelle Doughboy Фото: Blazin Rodz

При создании автомобиля инженеры использовали технологии лазерного сканирования и 3D-печати. Отмечается, что благодаря этому проект, на который обычно требуется от трёх до пяти лет, удалось завершить за год.

Chevrolet Chevelle Doughboy Фото: Blazin Rodz

За основу автомобиля взято шасси C7 от Art Morrison, которое было усилено, чтобы выдерживать мощность свыше 3000 л. с. Передний бампер с воздухозаборниками радиатора и тормозов были смоделированы с нуля и распечатаны на 3D-принтере.

Chevrolet Chevelle Doughboy Фото: Blazin Rodz

Топливная система разработана таким образом, чтобы расположение и форма бака позволяли ему также выполнять роль диффузора. Кроме того, создатели отмечают, что тормозные суппорты — шестипоршневые Wilwood SX6R — покрыты 24-каратным золотом. В салоне установлены карбоновые кресла от BMW M3 (G80), а руль взят у Audi R8.