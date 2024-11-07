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Стало известно, обсуждал ли «Ред Булл» с «Уильямсом» выкуп контракта Сайнса

Стало известно, обсуждал ли «Ред Булл» с «Уильямсом» выкуп контракта Сайнса
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На состоявшейся во время уикенда Гран-при Бразилии встрече руководителей команд «Ред Булл» Кристиана Хорнера и «Уильямса» Джеймса Ваулза не обсуждался возможный выкуп контракта Карлоса Сайнса у британской команды. Об этом сообщает издание The Race.

Издание отмечает, что у «Ред Булл» непростая ситуация с составом пилотов, но не настолько безнадёжная, чтобы платить восьмизначную сумму за гонщика, который всего несколько месяцев назад был свободным агентом и в то время ждал предложения от «Ред Булл». Кроме того, в «Ред Булл» опасаются повторения внутренней напряжённости, существовавшей, когда Карлос и Макс Ферстаппен были напарниками по «Торо Россо» в 2015-2016 годах.

Крайне маловероятно, что «Уильямс» включил бы в контракт Сайнса пункт о досрочном расторжении, из-за чего команда оказалась бы в ситуации, при которой может остаться в 2025 году без гонщиков. Плюс к тому Ваулз так расхваливал Сайнса, что продажа его контракта даже за бо́льшие деньги очень плохо отразится на «Уильямсе».

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