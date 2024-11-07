Хорнер заявил, что Пересу ничего не мешало выступить в Бразилии на уровне Ферстаппена

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер настаивает, что у Серхио Переса на Гран-при Бразилии не было никаких причин, по которым он не мог бы повторить прорыв своего напарника Макса Ферстаппена, который к тому же стартовал на пять позиций дальше мексиканца.

«Это была трудная для Чеко гонка. Занос в начале гонки выбил его из колеи. У нас была возможность отобрать много очков у «Феррари» и «Макларена» в командном зачёте, но, к сожалению, мы не смогли этим воспользоваться.

Была ли техническая причина, помешавшая ему сделать то же, что Ферстаппен? Насколько мне известно, нет. Ничего такого очевидного я не заметил.

Необходима ли нам замена пилота? В жизни всё субъективно, нужно смотреть на факты. Мы усердно работаем с Чеко. В эти выходные ему поменяли шасси. Я думаю, что он хорошо провёл [спринтерскую] гонку, но в воскресенье был не его день», — приводит слова Хорнера Motorsport.