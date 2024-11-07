Цунода заявил, что мог бы стать лидером на Гран-при Бразилии, если бы не красный флаг

Пилот «РБ» Юки Цунода считает, что он бы лидировал на Гран-при Бразилии, если бы на трассе «Интерлагос» не появилась машина безопасности и впоследствии – красные флаги. Японский гонщик был одним из немногих, кто решил перейти на дождевые шины, когда на трассе в Сан-Паулу пошёл дождь. Был момент, когда он и его напарник Лиам Лоусон были быстрее соперников почти на пять секунд на круге. Но ливень становился всё сильнее, и дирекция гонки выпустила на трассу машину безопасности, а затем гонка была остановлена красным флагом после аварии Франко Колапинто.

«Я думаю, наше решение перейти на дождевые шины было правильным. Но машина безопасности и красный флаг всё нам разрушили. Если бы не красный флаг, я бы, наверное, в какой-то момент обогнал много машин и, возможно, оказался бы на первом месте.

Условия на трассе были непростыми. Если вы теряете концентрацию, это может иметь большие последствия. Мне понравился последний отрезок, была хорошая борьба с Оскаром [Пиастри]. Я старался держаться в пределах 10 секунд. Знаете, я мог сделать много ошибок, но действовал чисто и постарался занять седьмое место, что хорошо для нас», — приводит слова Цуноды Autosport.