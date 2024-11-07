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В «Макларене» назвали причину ошибки Норриса на старте Гран-при Бразилии

В «Макларене» назвали причину ошибки Норриса на старте Гран-при Бразилии
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что запутанная процедура переноса старта в Формуле-1 стала причиной ошибки Ландо Норриса на Гран-при Бразилии, когда он без разрешения отправился на прогревочный круг, за что ему в итоге был выписан денежный штраф в размере € 5 тыс.

«Если взглянуть на регламент, то всё немного сложно, потому что при назначении дополнительного прогревочного круга в правилах говорится о задержке [старта], затем идёт отмена [старта] и возвращение на стартовую решетку. Так что есть некоторые технические детали, которые могли немного запутать Ландо. Я думаю, в тот момент он просто отреагировал на светофор.

В целом мы считаем, что надо прояснить, что делать в таких случаях, потому что сигнал поступил очень поздно, когда Ландо уже долгое время сидел на поуле, и это немного смутило гонщика», — приводит слова Стеллы Motorsport.

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