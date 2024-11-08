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В «Уильямсе» рассказали о последствиях тяжёлых аварий на Гран-при Бразилии

В «Уильямсе» рассказали о последствиях тяжёлых аварий на Гран-при Бразилии
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Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз рассказал о тяжёлых для команды последствиях после многочисленных аварий на последних этапах в Мексике и Бразилии. В Мехико Алекс Албон разбил машину в первой практике, а затем и на старте гонки. А в Сан-Паулу и Албон, и Франко Колапинто разбили болиды в квалификации, из-за чего Алекс не смог участвовать в гонке, поскольку команда не смогла вовремя отремонтировать его машину. В гонке Колапинто снова разбил свою машину, что привело к остановке заездов красным флагом.

«Уикенд в Бразилии был, пожалуй, самым тяжёлым на моей памяти. За семь дней у нас произошло пять крупных аварий. Только в Бразилии, между квалификацией и гонкой, их было три. Такое количество, по сути, не может выдержать ни одна команда чемпионата.

Количество запасных частей, которыми мы располагаем, недостаточно для того, чтобы справиться с таким количеством аварий. У меня большие надежды на Вегас. В прошлом году мы были там быстры, и я уверен, что наша машина может быть хороша там. Поэтому мы сделаем всё возможное, чтобы привести обе машины в наилучшее состояние и иметь достаточно запасных частей для этого. Мы всё ещё получаем части из Бразилии и решаем, что нам нужно предпринять с точки зрения логистики, чтобы сделать всё максимально хорошо», — приводит слова Ваулза пресс-служба «Уильямса».

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